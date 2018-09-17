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Число погибших в ДТП в Ярославской области возросло до шести
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Число погибших в ДТП в Ярославской области возросло до шести 

РИА Новости + ещё 15 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Молодой человек, госпитализированный с тяжелым травмами после ДТП с пятью погибшими в Ярославской области в воскресенье, скончался в больнице, сообщило УМВД по региону в понедельник.
Ранее полиция сообщала, что около 9.00 мск на трассе в Рыбинском районе столкнулись автомобили Nissan и Ford. Погибли пять человек, еще один был госпитализирован.
"Молодой человек 2000 года рождения… от полученных травм скончался в больнице", — говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что проводится доследственная проверка, назначены экспертизы для установления причин происшествия.
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