Число погибших в ДТП в Ярославской области возросло до шести 

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Молодой человек, госпитализированный с тяжелым травмами после ДТП с пятью погибшими в Ярославской области в воскресенье, скончался в больнице, сообщило УМВД по региону в понедельник.
Ранее полиция сообщала, что около 9.00 мск на трассе в Рыбинском районе столкнулись автомобили Nissan и Ford. Погибли пять человек, еще один был госпитализирован.
"Молодой человек 2000 года рождения… от полученных травм скончался в больнице", — говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что проводится доследственная проверка, назначены экспертизы для установления причин происшествия.