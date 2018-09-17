Число погибших в ДТП в Ярославской области возросло до шести

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости . Молодой человек, госпитализированный с тяжелым травмами после ДТП с пятью погибшими в Ярославской области в воскресенье, скончался в больнице, сообщило УМВД по региону в понедельник. Ранее полиция сообщала, что около 9.00 мск на трассе в Рыбинском районе столкнулись автомобили Nissan Ford . Погибли пять человек, еще один был госпитализирован. "Молодой человек 2000 года рождения… от полученных травм скончался в больнице", — говорится в сообщении. Ведомство информирует, что проводится доследственная проверка, назначены экспертизы для установления причин происшествия.