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Семейную пару расплющило в машине на трассе под Озёрском
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Семейную пару расплющило в машине на трассе под Озёрском 

АиФ + ещё 3 16 часов назад
Фото: АиФ
Жители Озёрска (Челябинская область) сообщили о дорожной аварии с погибшими.
Около 10 часов утра 15 сентября на Татышской дороге Hyundai Solaris по невыясненным пока причинам врезался в столб электроснабжения. На месте ДТП погибла супружеская пара, находившаяся в машине.
По сообщению очевидцев, водителю 34 года. После удара автомобиль перевернулся и расплющился, что не оставило шансов находящимся внутри людям.
Местные жители мрачно шутят, что этот участок трассы долго обходился без придорожных венков.
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