Семейную пару расплющило в машине на трассе под Озёрском

Жители Озёрска (Челябинская область) сообщили о дорожной аварии с погибшими.

Около 10 часов утра 15 сентября на Татышской дороге Hyundai Solaris по невыясненным пока причинам врезался в столб электроснабжения. На месте ДТП погибла супружеская пара, находившаяся в машине.

По сообщению очевидцев, водителю 34 года. После удара автомобиль перевернулся и расплющился, что не оставило шансов находящимся внутри людям.

Местные жители мрачно шутят, что этот участок трассы долго обходился без придорожных венков.