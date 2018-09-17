Двое туристов из Украины свалились в ущелье и погибли

Жители Киева, приехавшие покататься в Карпатах (горная система на западе Украины), сорвались на внедорожнике в ущелье и погибли на месте. Об этом сообщает УНИАН.

Автомобиль Dodge RAM, лежавший в ущелье, нашел один из туристов, проходивший по известному походному маршруту «Вершина Свидовца» в Раховском районе.

«Спасатели, выехавшие на место, обнаружили в автомобиле тела двоих мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле горы Близницы сорвались в глубокое ущелье», — уточнил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

18 июля двое украинских туристов сорвались с высоты на горе Тетнульди в регионе Верхняя Сванетия во время похода. Сотрудникам спасательной службы понадобился вертолет, чтобы обнаружить пострадавших, на поиски которых ушло два дня. Одного из них удалось вытащить сразу, однако второго — Евгения Александрова — не могли спасти из-за сложных метеоусловий.