Джип с туристами сорвался в ущелье в Закарпатье

Два человека погибли в результате падения с горы внедорожника Dodge в Закарпатье. Оба погибших — жители Киева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на украинскую Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 15 сентября в районе горы Близница вблизи горной долины Драгобрат Раховского района. Пеший турист нашел на маршруте разбитый автомобиль, а рядом тела двух мужчин — киевлян 1970 и 1991 года рождения.

По версии спасателей, туристы могли кататься по пересеченной местности и упасть вместе с машиной с горы Близница. В результате падения с большой высоты водитель и пассажир получили смертельные травмы.