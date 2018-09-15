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Джип с туристами сорвался в ущелье в Закарпатье
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Джип с туристами сорвался в ущелье в Закарпатье 

360tv.ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Два человека погибли в результате падения с горы внедорожника Dodge в Закарпатье. Оба погибших — жители Киева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на украинскую Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел утром 15 сентября в районе горы Близница вблизи горной долины Драгобрат Раховского района. Пеший турист нашел на маршруте разбитый автомобиль, а рядом тела двух мужчин — киевлян 1970 и 1991 года рождения.
По версии спасателей, туристы могли кататься по пересеченной местности и упасть вместе с машиной с горы Близница. В результате падения с большой высоты водитель и пассажир получили смертельные травмы.
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