В Крутых Ключах нетрезвый водитель протаранил две машины и въехал в подъезд жилого дома 

«Калине» пришлось несладко
В микрорайоне Крутые Ключи мужчина на «Ладе Калине» врезался прямо в жилой дом. По пути он задел ещё два отечественных автомобиля: «Калину» и «Весту». Очевидцы опубликовали фото происшествия в группе «ДТП Самара».
Легковушка въехала в подъезд
Машина
— В результате ДТП мужчина оказался зажат в салоне своей машины. На место происшествия вызвали спасателей и сотрудников ГИБДД. Водитель был пьян. Мы извлекли мужчину из авто и обнаружили, что он практически не пострадал, — рассказали в ПСО Самары.