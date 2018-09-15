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В Крутых Ключах нетрезвый водитель протаранил две машины и въехал в подъезд жилого дома
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В Крутых Ключах нетрезвый водитель протаранил две машины и въехал в подъезд жилого дома 

63.ru 16 часов назад
Фото: 63.ru
«Калине» пришлось несладко
В микрорайоне Крутые Ключи мужчина на «Ладе Калине» врезался прямо в жилой дом. По пути он задел ещё два отечественных автомобиля: «Калину» и «Весту». Очевидцы опубликовали фото происшествия в группе «ДТП Самара».
Легковушка въехала в подъезд
Машина
— В результате ДТП мужчина оказался зажат в салоне своей машины. На место происшествия вызвали спасателей и сотрудников ГИБДД. Водитель был пьян. Мы извлекли мужчину из авто и обнаружили, что он практически не пострадал, — рассказали в ПСО Самары.
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