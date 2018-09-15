Появилось видео наезда иномарки на супермаркет в Ленобласти

Момент, когда автомобилист из Репино сбил пешехода и въехал в супермаркет, сняли камеры наблюдения. Запись опубликована в YouTube.

На кадрах видно, что машина виновника аварии сначала стояла на парковке. Спустя несколько секунд она стремительно поехала вперед, снося все на своем пути. Автомобиль врезался в покидающий стоянку внедорожник, затем чуть не сбил одного из прохожих и отбросил другого.