Ещё
Появилось видео наезда иномарки на супермаркет в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео наезда иномарки на супермаркет в Ленобласти 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Момент, когда автомобилист из Репино сбил пешехода и въехал в супермаркет, сняли камеры наблюдения. Запись опубликована в YouTube.
На кадрах видно, что машина виновника аварии сначала стояла на парковке. Спустя несколько секунд она стремительно поехала вперед, снося все на своем пути. Автомобиль врезался в покидающий стоянку внедорожник, затем чуть не сбил одного из прохожих и отбросил другого.
В ГИБДД отметили, что ДТП, в котором погибла пожилая женщина, могло произойти из-за технических неполадок.
360tv.ru: последние новости
Названа возможная причина наезда на «Репинский супермаркет» Жертвами аварии в Ленобласти стали украинцы ДТП под Воронежем унесло жизни пяти человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение