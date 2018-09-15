Ещё
Грузовик лег на бок поперек улицы Петухова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик лег на бок поперек улицы Петухова 

ngs.ru 15 часов назад
Фото: ngs.ru
Поздно вечером на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе грузовик столкнулся с Subaru Legacy. Грузовик перевернулся набок и затруднил движение в сторону Бронных переулков.
По мнению очевидцев, водитель Subaru не дал водителю грузовика завершить маневр:
«Я ехал со стороны Краснообска. Проезжая эстакаду у «Красного Востока», увидел красный светофор в моем направлении — на Винаповский мост. В моем ряду стояло 2 машины: первый стоял этот Subaru, за ним стояла Toyota Camry белая. Как только загорелся зеленый, наш поток начал движение, и в этот момент по Петухова в сторону Чемского увидели грузовик, который судя по всему, завершал маневр. Мне из-за Toyota Camry видно не было, но, по ходу, Subaru стартовал динамично. Грузовик набирал ход, чтобы проскочить, но врезался четко в левую центральную стойку. Субару развернуло против часовой стрелки, а у грузовика начало заносить заднюю ось, и грузовик начал крениться, упал на землю, проскользив до первых машин своего встречного потока — с Южно-чемского, и немножко стукнул белую Toyota Corolla. Я остановился и помог выбраться водителю субару. У него сработали подушки безопасности. Моментально появились сотрудники полиции, которые вызвали остальные службы» — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Сергей Малиновский.
По словам Малиновского, водитель Subaru жаловался на затрудненное дыхание, его госпитализировали.
Сегодня днем на «Золотой ниве» "Лада" толкнула припаркованную Toyota в лоток с овощами и фруктами.
ngs.ru: последние новости
В ГИБДД рассказали о последствиях ДТП на Красном проспекте: травмы получили три пешехода Утонула в грязи: скорая помощь не смогла проехать к умирающему пациенту из-за бездорожья Водитель на «Хонде» забуксовал в грязи в лесу: на помощь пришли спасатели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение