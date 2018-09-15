«Думал, это взрыв»: лопнувшее стекло в ростовском автобусе посыпалось на пассажира

Лопнувшее стекло в автобусе № 26 в Ростове-на-Дону не на шутку напугало пассажиров. Осколки материала посыпались на мужчину, сидевшего в транспортном средстве. Об этом сообщил онлайн-портал Donday.

Утром 15 сентября автобус ехал через мост Стачки. Стекло лопнуло прямо во время движения.

«Я сидел у средней двери в полупустом автобусе. Его немного подбросило на одном из стыков перекрытий. Не прошло и секунды, как рядом раздался хлопок, и на меня что-то посыпалось. Я очень испугался. Думал, что в салоне произошел взрыв», — поделился подробностями пострадавший Алексей.

После происшествия мужчина вскочил с места. Ему повезло, так как большая часть осколков посыпалась наружу. Транспортное средство продолжило ехать как ни в чем не бывало.