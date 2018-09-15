Мужчина на иномарке погиб при столкновении с фурой в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария с участием иномарки и фуры. Это стоило жизни 58-летнему водителю за рулем BMW , сообщил онлайн-портал Donday.

На 900-м километре трассы Новошахтинск — Майская утром 15 сентября иномарка ехала по мокрой дороге. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и автомобиль занесло. Она выехала на встречку, где ехал 40-летний водитель грузовика Mercedes. Столкновения избежать не удалось. Машины вылетели с трассы, а фура въехала в стоящие рядом с дорогой деревья.

На месте аварии погиб шофер иномарки. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.