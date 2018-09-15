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У «Карусели» автоледи угодила колесом в люк
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У «Карусели» автоледи угодила колесом в люк 

САРАТОВ24 28 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня вечером напротив торгового центра «Карусель» в Заводском районе Саратова автомобиль "Hyundai" попал передним колесом в открытый люк. За рулём машины была молодая женщина. Несчастный случай произошёл в то время, когда она сдавала назад.
По словам пострадавшей, заранее увидеть яму она никак не могла, так как был плотный поток машин и тёмное время суток.
"Я буду судиться с теми, из-за кого это произошло. Я буду требовать деньги за нанесённый ущерб, моя машина абсолютно новая. А эти открытые люки — настоящие капканы для нас", — делится эмоциями пострадавшая.
Собственница автомобиля уже вызвала сотрудников полиции и эвакуатор.
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