У «Карусели» автоледи угодила колесом в люк

Сегодня вечером напротив торгового центра «Карусель» в Заводском районе Саратова автомобиль " Hyundai " попал передним колесом в открытый люк. За рулём машины была молодая женщина. Несчастный случай произошёл в то время, когда она сдавала назад.

По словам пострадавшей, заранее увидеть яму она никак не могла, так как был плотный поток машин и тёмное время суток.

"Я буду судиться с теми, из-за кого это произошло. Я буду требовать деньги за нанесённый ущерб, моя машина абсолютно новая. А эти открытые люки — настоящие капканы для нас", — делится эмоциями пострадавшая.

Собственница автомобиля уже вызвала сотрудников полиции и эвакуатор.