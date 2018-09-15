«Храни тебя бог»: мотоциклист спас водителя от ограбления

Этот захватывающий экшен был снят в Южной Африке.

Автомобиль с белым водителем, мужчиной почтенных лет, остановился на перекрестке, когда внезапно к нему подбежал чернокожий преступник и через открытое окно выхватил из салона ноутбук. Однако рядом на перекрестке стоял мотоциклист, который отреагировал мгновенно: он поддал газу и протаранил налетчики, после чего попытался преследовать его на байке.

К тому моменту опомнился сам автолюбитель и догнал вора быстрее, переехав его на своей машине. Пользователи обратили внимание, что водитель даже не поблагодарил мотоциклиста за помощь. Но позже автолюбитель появился в комментариях под роликом на YouTube и выразил благодарность, пояснив, что был в шоке в тот момент и плохо соображал. Он также рассказал, что, догоняя вора, переехал собственный ноутбук.

"Храни тебя Бог", — закончил свой рассказ водитель.