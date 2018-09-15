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«Храни тебя бог»: мотоциклист спас водителя от ограбления
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«Храни тебя бог»: мотоциклист спас водителя от ограбления 

Авторамблер 14 часов назад
Фото: Авторамблер
Этот захватывающий экшен был снят в Южной Африке.
Автомобиль с белым водителем, мужчиной почтенных лет, остановился на перекрестке, когда внезапно к нему подбежал чернокожий преступник и через открытое окно выхватил из салона ноутбук. Однако рядом на перекрестке стоял мотоциклист, который отреагировал мгновенно: он поддал газу и протаранил налетчики, после чего попытался преследовать его на байке.
К тому моменту опомнился сам автолюбитель и догнал вора быстрее, переехав его на своей машине. Пользователи обратили внимание, что водитель даже не поблагодарил мотоциклиста за помощь. Но позже автолюбитель появился в комментариях под роликом на YouTube и выразил благодарность, пояснив, что был в шоке в тот момент и плохо соображал. Он также рассказал, что, догоняя вора, переехал собственный ноутбук.
"Храни тебя Бог", — закончил свой рассказ водитель.
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