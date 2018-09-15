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«Мы не помещаемся»: волгоградцы пожаловались на забитые до отказа автобусы
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«Мы не помещаемся»: волгоградцы пожаловались на забитые до отказа автобусы 

v1.ru 13 часов назад
Фото: v1.ru
Поездка в автобусе в час — пик становится для горожан головной болью
Волгоградцы, попросившие не урезать маршрут популярного автобуса № 55, показали толчею в салонах автобусов — дублеров.
— С сегодняшнего дня автобус № 55 перестает ходить до площади Ленина. Из-за очередных рокировок дорожников он будет доезжать до Волгоградского госуниверситета и до жилого комплекса «Родниковая долина» в Советском районе, — поделилась волгоградка Наталья. — Нам предложили ездить в автобусах № 77 и № 2.
Накануне отмены популярного маршрута, который по вечерам развозил по домам припозднившихся жителей Кировского и Красноармейского районов, волгоградцы напомнили про острую нехватку автобусов.
— После 20:00 доехать до южных районов можно было только на 55 — м, — продолжает Наталья. — Мы специально сфотографировали, что в час — пик творится в автобусах, которые нам предложили на замену. Сначала пассажиры по полчаса ютятся на остановках, а потом бок о бок едут через весь город.
Вопрос о количестве машин на маршрутах до Кировского и Красноармейского районов корреспонденты V1.ru переадресуют в администрацию Волгограда.
С сегодняшнего дня по новому маршруту поехали автобусы № 55 и № 2. По данным администрации Волгограда изменения связаны с тем, что до сих пор ни один из автобусов не поднимался в гору к ВолГУ.
— С Красноармейского района не существовало прямого маршрута до Волгоградского государственного университета и расположенных рядом соцучреждений. Студентам и пациентам медицинских центров приходилось ехать с пересадками или идти пешком от Второй продольной вверх больше километра, — напоминают в мэрии. — Обновленный автобус № 55 позволит улучшить транспортное сообщение и обеспечить автобусами жилой комплекс «Долина». Кроме того, маршрут пройдет и через крупный транспортный узел на территории торгового центра «Акварель».
Известную волгоградским пассажирам «двойку» пустили до площади Ленина в Центральном районе. При этом она по-прежнему будет ходить от остановки «Кинотеатр „Юбилейный“» в Красноармейском районе.
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