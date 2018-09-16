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На Украине в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
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На Украине в ДТП с маршруткой пострадали девять человек 

Газета.Ru + ещё 2 6 часов назад
В Одессе в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте областного отделения Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.
Как отмечается, при аварии также пострадали трое детей.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП около города Кизела в Пермском крае погибли три человека.
Как отмечалось, при аварии также пострадали четыре человека.
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