На Украине в ДТП с маршруткой пострадали девять человек 

В Одессе в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте областного отделения Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.
Как отмечается, при аварии также пострадали трое детей.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП около города Кизела в Пермском крае погибли три человека.
Как отмечалось, при аварии также пострадали четыре человека.