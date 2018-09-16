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Появилось видео с места наезда джипа на остановку на северо‐западе Москвы
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Появилось видео с места наезда джипа на остановку на северо‐западе Москвы 

360tv.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Джип протаранил остановку общественного транспорта в северо-западной части Москвы на территории района Митино. «360» публикует видеозапись с места аварии.
Водитель автомобиля марки Kia не справился с управлением и врезался в остановку. Как сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД, в результате аварии жертв нет.
Автомобиль был эвакуирован с места происшествия.
Инцидент произошел в субботу, 15 сентября, на улице Дубравная возле дома № 46. Водитель джипа Kia Soul, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Источник сообщил «360», что в момент ДТП на остановке не было пассажиров.
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