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«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
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«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Пользователи соцсети Instagram обсуждают фотографию, сделанную на парковке возле кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
«Негатива нет, просто посмеяться и позавидовать стройности рулевого «Ниссан». Мне пришлось садиться за руль через пассажира», — написал очевидец ситуации и автор опубликованного снимка.
На кадре видно, что водитель указанного авто припарковался очень близко к другой машине. При этом со стороны водительского сидения открыть дверь было практически невозможно — для этого попросту не оставалось места.
В Сети тут же начали задаваться вопросами: «А он как вышел из машины? Тоже через пассажира?»
Другие пользователи попытались найти ответ:
«У «Ниссана» сквозной проход. Ему все равно куда выходить», «Дак он через багажник вылез, наверное».
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