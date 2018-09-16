«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ

Пользователи соцсети Instagram обсуждают фотографию, сделанную на парковке возле кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

«Негатива нет, просто посмеяться и позавидовать стройности рулевого « Ниссан ». Мне пришлось садиться за руль через пассажира», — написал очевидец ситуации и автор опубликованного снимка.

На кадре видно, что водитель указанного авто припарковался очень близко к другой машине. При этом со стороны водительского сидения открыть дверь было практически невозможно — для этого попросту не оставалось места.

В Сети тут же начали задаваться вопросами: «А он как вышел из машины? Тоже через пассажира?»

Другие пользователи попытались найти ответ:

«У «Ниссана» сквозной проход. Ему все равно куда выходить», «Дак он через багажник вылез, наверное».