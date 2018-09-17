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На Алтае 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
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На Алтае 15 человек пострадали в ДТП с автобусом 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Алтае перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по краю.
ДТП произошло на 101 км автодороги «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе Алтайского края. Отмечается, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.
"В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате крупного ДТП на Кубани были госпитализированы более 20 человек.
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