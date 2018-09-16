Четыре человека пострадали в результате ДТП в Подмосковье

В городском округе Истра произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пострадали четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

«На Волоколамском шоссе около дер. Федоровка легковой автомобиль марки Mitsubishi съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения машина загорелась. Пострадали находившиеся в Mitsubishi четыре человека, двое из которых — несовершеннолетние девочки», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что троих пострадавших госпитализировали, одному медпомощь оказана амбулаторно. На месте аварии устанавливаются обстоятельства случившегося.