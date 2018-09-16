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Неуправляемая иномарка сбила женщину на улице Шепеткова во Владивостоке
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Неуправляемая иномарка сбила женщину на улице Шепеткова во Владивостоке 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Неуправляемый автомобиль днем 15 сентября около дома № 8а на улице Шепеткова в столице Приморского края сбил женщину. Пострадавшую горожанку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
Автомобиль Suzuki Jimny без водителя наехал на женщину и, скатившись с горки протаранил машину такси. У автомобиля такси серьезные механические повреждения.
На месте происшествия работали медики и сотрудники ДПС.
Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП с беспилотным транспортным средством.
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