В Пермском краев подростки на «девятке» врезались в кафе и разбились 

Трагический случай произошел вечером 15 сентября. По сообщениям СМИ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, в отечественном автомобиле ехали семеро молодых людей. По некоторым данным, водитель был не трезв.
«Девятка» ехала в сторону Губахи, но увидев «гаишников», развернулась и помчалась назад, чуть не сбив людей на остановке «Рудничный». В районе АЗС «Лукойл» машина не вписалась в поворот и налетела на столб, далее врезалась в здание кафе», — сообщает группа «Новая Губаха» социальной сети «Вконтакте». Там же пользователи приводят свои комментарии: «Я видела сегондя как на место аварии приехала мама погибшего ребёнка и не дай бог кому либо такого…»
В результате двое парней и одна девушка погибли. Ведется расследование. Напомним, на этой неделе смертельная авария произошла в Йошкар-Оле: там супруга председателя совета директоров «Автоградбанка» погибла в ДТП.
Фото:группа «Новая Губаха»