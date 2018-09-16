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Трамвай врезался в «ВАЗ» на улице Тимирязева в Ульяновске
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Трамвай врезался в «ВАЗ» на улице Тимирязева в Ульяновске 

АиФ — Ульяновск 4 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Столкновение произошло рядом со стадионом «Симбирск». Водитель машины решил развернуться в обратном направлении прямо перед идущим трамваем, в результате чего и произошло столкновение.
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