Трамвай врезался в «ВАЗ» на улице Тимирязева в Ульяновске

Столкновение произошло рядом со стадионом «Симбирск». Водитель машины решил развернуться в обратном направлении прямо перед идущим трамваем, в результате чего и произошло столкновение.