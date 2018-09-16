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В крупном ДТП под Воронежем погибли пять человек
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В крупном ДТП под Воронежем погибли пять человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В результате аварии с участием двух автомобилей в Воронежской области погибли пять человек, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло около 05.30 мск воскресенья, 16 сентября, на 23-м километре дороги Нововоронеж — Воронеж в Усманском районе, передает ТАСС.
Произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Audi, в результате иномарки загорелись.
В ведомстве сообщили, что погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Audi.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства столкновения выясняются, личности погибших устанавливаются.
11 сентября на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус, пять легковых автомобилей и два грузовика; один человек погиб, пятеро ранены.
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