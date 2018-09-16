В крупном ДТП под Воронежем погибли пять человек

В результате аварии с участием двух автомобилей в Воронежской области погибли пять человек, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Уточняется, что ДТП произошло около 05.30 мск воскресенья, 16 сентября, на 23-м километре дороги Нововоронеж — Воронеж в Усманском районе, передает ТАСС

Произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Audi , в результате иномарки загорелись.

В ведомстве сообщили, что погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Audi.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства столкновения выясняются, личности погибших устанавливаются.

11 сентября на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус, пять легковых автомобилей и два грузовика; один человек погиб, пятеро ранены.