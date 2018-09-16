Четыре ребенка госпитализированы после ДТП на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. / ТАСС /. Четверо детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении регионального управления ГИБДД

"По предварительной информации, около 13:40 мск 16 сентября в Выборгском районе, на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе, женщина-водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo , совершила столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze . От удара Chevrolet совершил наезд на столб и пешеходное ограждение", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в результате ДТП госпитализированы четыре находившиеся в Volkswagen ребенка: 2017, 2014, 2010 и 2007 годов рождения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.