Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди 

На трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса, передает РИА «Новости».
«ФАН» со ссылкой на источник сообщает о пяти погибших, агентство РИА «Новости» пишет о 40 пострадавших, ТАСС заявляет, что травмы подтверждены у 19 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Столкновение автобусов «Вольво» и «Неоплан», выполнявших междугородние перевозки, произошло на 525-м километре трассы «Дон».
Источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что ДТП спровоцировал водитель автобуса «Вольво», который не рассчитал дистанцию до впереди идущего автобуса «Неоплан». Другие источники утверждают, что один из автобусов стоял на обочине.