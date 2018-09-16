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В огненном ДТП под Воронежем погибли пять человек
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В огненном ДТП под Воронежем погибли пять человек 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел около 05.20 в Новоусманском районе на 23 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж». Отмечается, что столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и Audi 100.
"В результате дорожно-транспортного происшествии погибли 5 человек: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Jetta, а также водитель и 2 пассажира автомобиля Audi 100", — говорится на сайте Госавтоинспекции.
После столкновения машины загорелись, добавили в ведомстве.
В данный момент устанавливаются причины происшествия.
Ранее сообщалось, что в ДТП с фурой под Воронежем погибли четыре человека.
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