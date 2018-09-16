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Смертельное ДТП под Новосибирском: водители погибли
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Смертельное ДТП под Новосибирском: водители погибли 

Все новости Новосибирской области + ещё 1 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«От сильнейшего удара передняя часть ВАЗа оказалась расплющенной, а хэтчбек, также с уничтоженной передней частью, выбросило с дороги в кювет», — сообщает паблик «АСТ-54».
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В июне грузовики столкнулись на трассе в Мошковском районе Новосибирской области. Пассажир погиб, водители не могли вспомнить, куда направлялись. Трагедия произошла на трассе Р 255 в 30 км от Новосибирска, не доезжая до Мошково, писал «Инцидент Новосибирск».
ДТП со смертельным исходом произошло на 1415-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». 67-летний водитель HyundaiSantaFe, двигаясь со стороны Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с IvecoStralis. Водитель и его 62-летняя пассажирка погибли на месте, пассажир — 59-летний мужчина — госпитализирован с ушибами и переломами.
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