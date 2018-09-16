Создал помеху и скрылся: в Кургане разыскивают водителя, устроившего ДТП с тремя пострадавшими

В легковушке кроме водителя были два пассажира

В Кургане накануне около 21 часа вечера столкнулись два автомобиля после того, как машине помешал неустановленный водитель. « Lifan Solano» двигался по проспекту Машиностроителей со стороны проспекта Голикова в сторону улицы Промышленной. В районе дома №21 по Машиностроителей (ЖБИ) неустановленный водитель на неустановленном автомобиле создал легковушке помеху в движении и скрылся, рассказала 45.ru инспектор отдела ОГИБДД по Кургану Надежда Кобякова.

— После этого «Lifan» столкнулся с автомобилем «Ford» , за рулём которого был 36-летний водитель. Он ехал по Машиностроителей во встречном направлении, — рассказала инспектор. После столкновения «Lifan» врезался в препятствие.

Судя по фото с места происшествия, водитель «Lifan» сначала врезался в опору, а после в дерево

У водителя «Lifan» диагностированы ушибы мягких тканей головы, рана нижнего века правого глаза и ушибы. Один из пассажиров 1989 года рождения получил подвывих шейного отдела позвоночника и госпитализирован во вторую городскую больницу. Ещё один 20-летний пассажир получил ушибы волосистой части головы и голеней. Водителя, спровоцировавшего ДТП, сейчас устанавливают.