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Создал помеху и скрылся: в Кургане разыскивают водителя, устроившего ДТП с тремя пострадавшими
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Создал помеху и скрылся: в Кургане разыскивают водителя, устроившего ДТП с тремя пострадавшими 

45.ru 3 часа назад
Фото: 45.ru
В легковушке кроме водителя были два пассажира
В Кургане накануне около 21 часа вечера столкнулись два автомобиля после того, как машине помешал неустановленный водитель. «Lifan Solano» двигался по проспекту Машиностроителей со стороны проспекта Голикова в сторону улицы Промышленной. В районе дома №21 по Машиностроителей (ЖБИ) неустановленный водитель на неустановленном автомобиле создал легковушке помеху в движении и скрылся, рассказала 45.ru инспектор отдела ОГИБДД по Кургану Надежда Кобякова.
— После этого «Lifan» столкнулся с автомобилем «Ford», за рулём которого был 36-летний водитель. Он ехал по Машиностроителей во встречном направлении, — рассказала инспектор. После столкновения «Lifan» врезался в препятствие.
Судя по фото с места происшествия, водитель «Lifan» сначала врезался в опору, а после в дерево
У водителя «Lifan» диагностированы ушибы мягких тканей головы, рана нижнего века правого глаза и ушибы. Один из пассажиров 1989 года рождения получил подвывих шейного отдела позвоночника и госпитализирован во вторую городскую больницу. Ещё один 20-летний пассажир получил ушибы волосистой части головы и голеней. Водителя, спровоцировавшего ДТП, сейчас устанавливают.
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