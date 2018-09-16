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«Нива» опрокинулась в результате аварии на ж/д вокзале в Сочи. Видео
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«Нива» опрокинулась в результате аварии на ж/д вокзале в Сочи. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Серьезное ДТП на ж/д вокзале случилось в Сочи. В результате аварии автомобиль «Нива» врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Об этом «360» сообщил очевидец.
В распоряжении «360» появилось видео с последствиями ЧП. На кадрах видно перевернутую «Ниву». Она врезалась в ограждение и перевернулась. При этом машина задела рядом стоящий автомобиль, у которого повреждена часть переднего бампера, и разбила клумбу.
По словам очевидцев, никто не пострадал. Оперативно получить комментарий от УТ МВД России по Южному федеральному округу не удалось.
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