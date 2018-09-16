«Нива» опрокинулась в результате аварии на ж/д вокзале в Сочи. Видео

Серьезное ДТП на ж/д вокзале случилось в Сочи. В результате аварии автомобиль «Нива» врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Об этом «360» сообщил очевидец.

В распоряжении «360» появилось видео с последствиями ЧП. На кадрах видно перевернутую «Ниву». Она врезалась в ограждение и перевернулась. При этом машина задела рядом стоящий автомобиль, у которого повреждена часть переднего бампера, и разбила клумбу.

По словам очевидцев, никто не пострадал. Оперативно получить комментарий от УТ МВД России по Южному федеральному округу не удалось.