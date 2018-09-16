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«Зрелище ужасное!»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека
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«Зрелище ужасное!»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека 

76.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 76.ru
От удара обеим машинам смяло капот
Полицейские разбираются в ДТП, которое произошло на Республиканском проезде. «Ниссан Премьера» и «Лифан» столкнулись лоб в лоб. У обеих машин смяты капоты.
— Проезжал мимо, зрелище ужасное, — написал Александр Ярославский в группе «Первый ярославский автопортал».
В ДТП пострадали четыре человека.
— 43-летние водитель и пассажирка «Ниссана» госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 22-летний водителя и 23-летняя пассажирку машины «Лифан» доставили в больницу и отпустили лечиться домой.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Ярославцы ищут свидетелей ДТП, которое произошло недалеко от здания Госавтоинспекции. Чёрная «Нива» влетела в «Ладу-Гранту» и скрылась с места аварии. «Лада» от удара улетела в кювет.
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