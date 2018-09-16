В Оренбурге на пр. Северный из автомобиля деблокировали пострадавших в ДТП

Около четырех часов утра в воскресенье, 16 сентября, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пр. Северный г. Оренбурга с участием автомобиля ВАЗ-2114.

На место был направлен боевой расчет пожарно-спасательной части № 4. На момент прибытия к месту происшествия в автомобиле было заблокировано три человека.

При помощи гидравлического инструмента бойцы пожарной охраны деблокировали пострадавших. С места ДТП их на скорой помощи отправили в лечебное учреждение.