Знай свою полосу: мотоциклист поплатился за междурядье

Внимание, эта тема вызывает нешуточный холивар всякий раз, когда ее поднимают. ДТП с мотоциклистом произошло в Москве, когда он ехал в плотном движении в междурядье.

В какой-то момент автомобиль начал смещаться из своей полосы, чтобы перестроиться, после чего «бортанул» мотоциклиста. Тот удержал равновесие, однако байк получил повреждения и коснулся другой машины.

Мотоциклист, который ехал с другом, тут же начал возмущаться и агрессировать в адрес «виновника» аварии. «Ты в своей полосе ехал!», — воскликнул он и начал оскорблять водителя. Однако стоит отметить, что машина в момент аварии действительно находилась в пределах своей полосы, а именно это делает водителя авто невиновным. Ездить же в междурядье фактические является нарушением правил.

Так что извини, друг, но ты ехал не в своей полосе.