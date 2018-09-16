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Знай свою полосу: мотоциклист поплатился за междурядье
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Знай свою полосу: мотоциклист поплатился за междурядье 

Авторамблер + ещё 1 19 часов назад
Фото: Авторамблер
Внимание, эта тема вызывает нешуточный холивар всякий раз, когда ее поднимают. ДТП с мотоциклистом произошло в Москве, когда он ехал в плотном движении в междурядье.
В какой-то момент автомобиль начал смещаться из своей полосы, чтобы перестроиться, после чего «бортанул» мотоциклиста. Тот удержал равновесие, однако байк получил повреждения и коснулся другой машины.
Мотоциклист, который ехал с другом, тут же начал возмущаться и агрессировать в адрес «виновника» аварии. «Ты в своей полосе ехал!», — воскликнул он и начал оскорблять водителя. Однако стоит отметить, что машина в момент аварии действительно находилась в пределах своей полосы, а именно это делает водителя авто невиновным. Ездить же в междурядье фактические является нарушением правил.
Так что извини, друг, но ты ехал не в своей полосе.
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