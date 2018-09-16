Орловец доверил машину автомеханику и сильно пожалел

Орловский районный суд рассмотрел иск местного жителя к автомеханику, который не только не отремонтировал машину, но начал распродавать запчасти, а потом заявил, что не в курсе, где машина.

У ЗАЗ-VIDA забарахлила коробка передач. Собственник выбрал мастера, привез машину в гараж, оплатил работу и доставил необходимые запчасти на 87 520 рублей. Однако автомобиль не ремонтировался до октября 2017 года. Позднее владелец узнал, что автомеханик распродает его запчасти. Приехав в гараж, обнаружил, что ЗАЗ выкинут на улицу в разобранном виде: отсутствовала коробка передач, шестерни, насос, аккумулятор, автокомпрессор, стартер. Мужчина забрал машину и обратился с иском в суд, требуя вернуть все имущество.

Автомеханик подтвердил обстоятельства дела, однако оспорил размер переданных ему денежных средств. Мужчина пояснил, что ранее проживал с женщиной, занимался ремонтом машин. Когда ушел от нее, автомобиль с собой не забирал, что с ЗАЗ и где он в настоящий момент — не знает.

Суд решил истребовать имущество из незаконного владения, взыскать с автомеханика 21 тысячу рублей.

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