Две девушки погибли под Новороссийском, спасая на трассе сбитую собаку

Подруг на большой скорости сбила отечественная легковушка

Две девушки погибли под Новороссийском, спасая на трассе сбитую собаку.

Авария произошла 14 сентября, примерно в 21.40 на трассе Новороссийск-Керчь.

В районе хутора Курган женщина за рулем автомобиля сбила выбежавшую на дорогу собаку. За ней на Daewoo Matiz ехали две девушки, которые стали свидетелями происшествия.

Чтобы оказать помощь животному, они остановились и вышли из машины. Одна девушка начала ставить знак аварийной остановки, а другая — стояла у обочины. Проезжавший мимо автомобиль ВАЗ-2114 сбил девущек. Они скончались на месте от полученных травм, сообщает «Наша газета Новороссийск».

Очевидцы выложили в соцсети видео происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.