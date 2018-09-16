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Две девушки погибли под Новороссийском, спасая на трассе сбитую собаку
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Две девушки погибли под Новороссийском, спасая на трассе сбитую собаку 

АиФ-Кубань + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
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Две девушки погибли под Новороссийском, спасая на трассе сбитую собаку.
Авария произошла 14 сентября, примерно в 21.40 на трассе Новороссийск-Керчь.
В районе хутора Курган женщина за рулем автомобиля сбила выбежавшую на дорогу собаку. За ней на Daewoo Matiz ехали две девушки, которые стали свидетелями происшествия.
Чтобы оказать помощь животному, они остановились и вышли из машины. Одна девушка начала ставить знак аварийной остановки, а другая — стояла у обочины. Проезжавший мимо автомобиль ВАЗ-2114 сбил девущек. Они скончались на месте от полученных травм, сообщает «Наша газета Новороссийск».
Очевидцы выложили в соцсети видео происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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