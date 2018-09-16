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ДТП среди берез: в Башкирии Лада слетела в кювет
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ДТП среди берез: в Башкирии Лада слетела в кювет 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Возле села Бикметово Туймазинского района произошло серьезное ДТП. До приезда служб, на месте оказались очевидцы, которые зафиксировали происходящее.
Судя по всему, автомобиль слетел в кювет, перевернулся, однако на пути его остановили березы. К месту ДТП подоспели проезжавшие мимо люди. Водитель, остался жив. Он был в оглушен и, скорей всего, находился в шоковом состоянии, но мог ходить и отвечал на вопросы.
— В себя пришел. Может, знакомому позвоните, чтобы приехали, — предлагают прохожие.
Нынешнее состояние пострадавшего — пока не известно. Будем надеется, что мужчине, все-таки вызвали скорую. А установить причину ДТП предстоит сотрудникам дорожной полиции, которые уже работают на месте.
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