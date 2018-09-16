ДТП среди берез: в Башкирии Лада слетела в кювет

Возле села Бикметово Туймазинского района произошло серьезное ДТП. До приезда служб, на месте оказались очевидцы, которые зафиксировали происходящее.

Судя по всему, автомобиль слетел в кювет, перевернулся, однако на пути его остановили березы. К месту ДТП подоспели проезжавшие мимо люди. Водитель, остался жив. Он был в оглушен и, скорей всего, находился в шоковом состоянии, но мог ходить и отвечал на вопросы.

— В себя пришел. Может, знакомому позвоните, чтобы приехали, — предлагают прохожие.