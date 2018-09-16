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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
ТАСС, 16 сентября. Один человек погиб и пять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с опорой линии электропередачи в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"В районе 05:30 мск на 198-м км автотрассы Москва — Челябинск произошло столкновение микроавтобуса Toyota: водитель не справился с управлением и влетел в опорную линию электропередачи, в столб. Один человек погиб, пять человек пострадали, два из них на данный момент госпитализированы", — сказал собеседник агентства, отметив, что детей среди пострадавших нет.
По данным УМВД, микроавтобус двигался со стороны Самары в сторону Москвы. В автомобиле находились восемь человек. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.
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