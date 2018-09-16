Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

ТАСС , 16 сентября. Один человек погиб и пять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с опорой линии электропередачи в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону. "В районе 05:30 мск на 198-м км автотрассы Москва — Челябинск произошло столкновение микроавтобуса Toyota : водитель не справился с управлением и влетел в опорную линию электропередачи, в столб. Один человек погиб, пять человек пострадали, два из них на данный момент госпитализированы", — сказал собеседник агентства, отметив, что детей среди пострадавших нет. По данным УМВД, микроавтобус двигался со стороны Самары в сторону Москвы. В автомобиле находились восемь человек. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.