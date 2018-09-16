Ещё
В столкновении двух машин под Ярославлем погибли пять человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столкновении двух машин под Ярославлем погибли пять человек 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
В Ярославской области в результате аварии пять человек погибли, еще один пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информации главка МВД по региону Марину Кокуеву.
По ее словам, ДТП произошло утром в воскресенье, 16 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись около 9.00 (мск) на трассе в Рыбинском районе области.
"В результате ДТП погибли пять человек, еще один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и все обстоятельства произошедшего", — рассказала Кокуева.
Начальник отдела информации подчеркнула, что детей в столкнувшихся автомобилях не было.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае три человека погибли в результате наезда автомобиля на кафе.
Газета.Ru: последние новости
Внедорожник сбил пенсионерку и въехал в супермаркет в Петербурге В результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти погибли украинцы В огненном ДТП под Воронежем погибли пять человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение