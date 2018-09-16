Ещё
Автомобиль столкнулся с мотоциклистом в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Автомобиль столкнулся с мотоциклистом в Санкт-Петербурге
Ivyborg.ru
1 час назад
Комментарии
Водитель
УАЗа
сворачивал на парковку со встречки, не заметил мотоциклиста, который ехал вдоль парковки.
Со слов очевидцев мотоциклист жив. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Также у него повреждена нога.
Читать ещё •••
Ivyborg.ru: последние новости
Погибшие в страшном ДТП на Нарве были гражданами Украины
Под Петербургом внедорожник протаранил супермаркет. Есть погибшие. Видео
Смертельное ДТП произошло на Приморском шоссе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России
3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП
Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП
Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение