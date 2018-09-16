Один человек пострадал в результате ДТП с участием трех автомобилей в ТиНАО

В результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легковушки на Калужском шоссе в ТиНАО один человек получил травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «На 24 км Калужского шоссе в ТиНАО произошло ДТП: «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Chevrolet , после чего иномарка по инерции задела грузовик КамАЗ. По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в Chevrolet», — пояснили в пресс-службе. В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил Агентству «Москва» о том, что на 24 км Калужского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля, КамАЗа и маршрутного такси «Газель», двигавшегося по маршруту №894. Во время ДТП в маршрутке находились три человека, которые отказались от госпитализации после осмотра прибывшими медиками.