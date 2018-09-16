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Один человек пострадал в результате ДТП с участием трех автомобилей в ТиНАО
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Один человек пострадал в результате ДТП с участием трех автомобилей в ТиНАО 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
В результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легковушки на Калужском шоссе в ТиНАО один человек получил травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«На 24 км Калужского шоссе в ТиНАО произошло ДТП: «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Chevrolet, после чего иномарка по инерции задела грузовик КамАЗ. По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в Chevrolet», — пояснили в пресс-службе.
В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил Агентству «Москва» о том, что на 24 км Калужского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля, КамАЗа и маршрутного такси «Газель», двигавшегося по маршруту №894. Во время ДТП в маршрутке находились три человека, которые отказались от госпитализации после осмотра прибывшими медиками.
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