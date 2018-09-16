В ДТП на дороге Ярославль–Рыбинск погибли пять человек 

Авария произошла около девяти утра
Сегодня около девяти часов утра в Рыбинском района на 54-м километре дороги Ярославль-Рыбинск столкнулись «Ниссан Х-Трейл» и «Форд Фьюжн».
На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
— По предварительной информации ять человек получили смертельный травмы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Водитель «Ниссана» госпитализирован.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В субботу в Ярославле столкнулись две машины. Четыре человека получили травмы.