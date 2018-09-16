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В Краснодаре лихач на «Порше» со значительным превышением скорости сбил мотоциклиста
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В Краснодаре лихач на «Порше» со значительным превышением скорости сбил мотоциклиста 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 сентября — Новая Кубань. Вечером 15 сентября в Юбилейном микрорайоне г. Краснодара произошло ДТП с участием иномарки «Порше» и мотоцикла. По предварительной информации, мотоциклист, находясь на улице 70 лет Октября, перед поворотом налево уступал движение встречным автомобилям. В этот момент сзади в него врезался «Порше», который не заметил двухколесное транспортное средство.
По информации СМИ, которые ссылаются на очевидцев ДТП, водитель автомобиля успел скинуть скорость до 80 км/ч при столкновении, хотя ограничение скорости на месте происшествия 40км/ч.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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