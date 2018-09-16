Фура врезалась в легковушку на Ленинградском шоссе

Очевидцы выкладывают фото и видео страшной аварии, которая произошла на Ленинградском шоссе рядом в торговым центром Zеленопарк.

По предварительным данным, в ДТП участвовали три машины, в том числе черный внедорожник. Этот автомобиль получил самые сильные повреждения: у него смята практически вся передняя часть.

В результате аварии пострадал один человек.

В районе ДТП собралась пробка около пяти километров, практически от Шереметьевского шоссе. Пользователи сообщают, что дорога в сторону области полностью перекрыта.