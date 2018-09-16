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Фура врезалась в легковушку на Ленинградском шоссе
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Фура врезалась в легковушку на Ленинградском шоссе 

360tv.ru 1 час назад
Очевидцы выкладывают фото и видео страшной аварии, которая произошла на Ленинградском шоссе рядом в торговым центром Zеленопарк.
По предварительным данным, в ДТП участвовали три машины, в том числе черный внедорожник. Этот автомобиль получил самые сильные повреждения: у него смята практически вся передняя часть.
В результате аварии пострадал один человек.
В районе ДТП собралась пробка около пяти километров, практически от Шереметьевского шоссе. Пользователи сообщают, что дорога в сторону области полностью перекрыта.
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