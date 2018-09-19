Пожар произошел рядом с мебельным центром на Ленинградском шоссе

Крупный пожар произошел в мебельном центре на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, горит ТЦ «Мебель России», расположенный недалеко от метро «Водный стадион». Причины и масштабы ЧП уточняются.