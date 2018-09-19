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Пожар произошел рядом с мебельным центром на Ленинградском шоссе
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Пожар произошел рядом с мебельным центром на Ленинградском шоссе 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: Москва24
Крупный пожар произошел в мебельном центре на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, горит ТЦ «Мебель России», расположенный недалеко от метро «Водный стадион».
Причины и масштабы ЧП уточняются.
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