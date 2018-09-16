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На Малышева водитель иномарки устроил жёсткую аварию, проскочив на красный свет
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На Малышева водитель иномарки устроил жёсткую аварию, проскочив на красный свет 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На перекрёстке Малышева и Мамина-Сибиряка сегодня утром столкнулись Honda и Nissan. После сильнейшего удара обе легковушки вынесло на тротуар, при этом Nissan зацепил дерево. К счастью, пешеходов в этой части улицы в момент аварии не было.
Люди в ДТП не пострадали. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Honda.
— Honda двигалась по Малышева, в направлении улицы Луначарского. Её водитель выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это время там двигался Nissan, и произошло столкновение, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.
Автоинспекция напоминает водителям, что нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения — не превышать скорость, держать дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, нужно обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы заранее информировать других участников движения о планируемом манёвре.
Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, успели сделать фото или снять видео, присылайте их на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70
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