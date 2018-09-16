Страшное ДТП в Ярославской области: много погибших

Страшное ДТП с участием двух автомобилей, которое привело к большому числу жертв, произошло утром 16 сентября в Ярославской области.

Согласно рассказам очевидцев, ставших невольными свидетелями аварии, удар был такой силы, что иномарки прекратились в металлическое месиво.

В результате случившегося погибли пять человек, еще один — с многочисленными травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в одну из местных клиник. Личности жертв и пострадавшего пока не установлены. При этом отмечается, что детей в салонах авто не было.

В настоящее время на месте этой страшной аварии работают сотрудники полиции, выясняются причины и все обстоятельства ДТП.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 15 сентября в Пермском крае в городе Кизель в страшном ДТП погибли три человека.

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