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Страшное ДТП в Ярославской области: много погибших
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Страшное ДТП в Ярославской области: много погибших 

Свободная пресса 1 час назад
Страшное ДТП с участием двух автомобилей, которое привело к большому числу жертв, произошло утром 16 сентября в Ярославской области.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, примерно в 09.00 мск на трассе в Рыбинском районе столкнулись лоб в лоб машины Nissan и Ford.
Согласно рассказам очевидцев, ставших невольными свидетелями аварии, удар был такой силы, что иномарки прекратились в металлическое месиво.
В результате случившегося погибли пять человек, еще один — с многочисленными травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в одну из местных клиник. Личности жертв и пострадавшего пока не установлены. При этом отмечается, что детей в салонах авто не было.
В настоящее время на месте этой страшной аварии работают сотрудники полиции, выясняются причины и все обстоятельства ДТП.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 15 сентября в Пермском крае в городе Кизель в страшном ДТП погибли три человека.
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