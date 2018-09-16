Ещё
Под Орлом «Форд» вылетел в кювет и перевернулся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Орлом «Форд» вылетел в кювет и перевернулся 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 15 сентября, на автодороге Орел — Витебск произошло ДТП с опрокидыванием.
На девятом километре трассы 46-летний водитель не справился с управлением. Примерно в 15:30 он съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. На месте ДТП за медицинской помощью никто не обратился, позже в больницу пришла 21-летняя пассажирка «Форда».
Сотрудники УГИБДД региона выясняют все обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Под Орлом машина врезалась в дерево, погибла пассажирка
В Сосковском районе из-за велосипедиста перевернулся «Дастер»
Восемь пострадавших: Стали известны подробности ДТП под Новосилем
Сообщение Под Орлом «Форд» вылетел в кювет и перевернулся появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловец доверил машину автомеханику и сильно пожалел ГИБДД обнародовала места «ловушек» для водителей У виновника смертельного лобового столкновения отсудили 2 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение