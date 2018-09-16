Накануне, 15 сентября, на автодороге Орел — Витебск произошло ДТП с опрокидыванием.
На девятом километре трассы 46-летний водитель не справился с управлением. Примерно в 15:30 он съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. На месте ДТП за медицинской помощью никто не обратился, позже в больницу пришла 21-летняя пассажирка «Форда».
Сотрудники УГИБДД региона выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Сообщение Под Орлом «Форд» вылетел в кювет и перевернулся появились сначала на РИА 57.