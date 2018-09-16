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Работница ремонтной службы погибла под колёсами BMW в Магнитогорске
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Работница ремонтной службы погибла под колёсами BMW в Магнитогорске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Автомобиль BMW X5 насмерть сбил работницу ремонтной службы на улице Труда в Магнитогорске, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Авария в районе дома № 42/3 на улице Труда произошла 15 сентября в 22:30. По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель иномарки был пьян. 58-летняя женщина, проводившая ремонтные работы на проезжей части, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
О подробностях происшествия горожане рассказали в одной из групп в соцсети. По словам магнитогорцев, погибшая женщина являлась сотрудницей депо и в составе ремонтной бригады чинила пути.
«Удар был настолько сильный, что женщина отлетела на 13 метров от места ДТП. Коллеги погибшей вызвали полицию, скорую помощь и попытались забрать у водителя BMW ключи от машины», — говорится в сообщении.
Добавим, что сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства гибели ещё одной женщины, которую на трассе Миасс-Карабаш вечером 15 сентября сбил автомобиль.
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