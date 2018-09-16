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Не менее 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Пакистане
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Не менее 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Пакистане 

Российская Газета + ещё 9 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Пакистане. По меньшей мере пострадали 20 человек, сообщает канал Geo.tv.
Поезд, как передает ТАСС, следовал из Карачи в Пешавар. Инцидент произошел между городами Атток и Мианвали в провинции Пенджаб на северо-востоке страны. Сейчас движение на участке приостановлено. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Причина схода пока неизвестна.
В Египте произошел аналогичный случай: поезд сошел с путей в районе станции Шаббейн эль-Ком эль-Гедид. Пострадали 12 человек. Все они доставлены в больницу. На месте аварии работают 15 машин скорой помощи.
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