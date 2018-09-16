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«Он был пьян и вёз детей»: подробности столкновения водителя Форда» со столбом под Тольятти
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«Он был пьян и вёз детей»: подробности столкновения водителя Форда» со столбом под Тольятти 

63.ru + ещё 1 19 часов назад
Фото: 63.ru
Автомобилист снес столб
В результате ДТП в селе Малая Рязань в Ставропольском районе пострадали три человека. Как сообщили 63.ru очевидцы, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Форд-Фокус».
— За рулем иномарки находился 24-летний мужчина 1994 года рождения. Он был лишен права управления, был пьян. В машине также находились двое детей водителя. Всех на скорой увезли в больницу, — рассказал очевидец.
По его словам, из-за аварии всё село осталось без света.
ДТП произошло утром 16 сентября. Водитель иномарки врезался в опору линии электропередачи. Столб рухнул на припаркованную Калину и раскололся.
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