«Он был пьян и вёз детей»: подробности столкновения водителя Форда» со столбом под Тольятти

Автомобилист снес столб

В результате ДТП в селе Малая Рязань в Ставропольском районе пострадали три человека. Как сообщили 63.ru очевидцы, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Форд-Фокус».

— За рулем иномарки находился 24-летний мужчина 1994 года рождения. Он был лишен права управления, был пьян. В машине также находились двое детей водителя. Всех на скорой увезли в больницу, — рассказал очевидец.

По его словам, из-за аварии всё село осталось без света.

ДТП произошло утром 16 сентября. Водитель иномарки врезался в опору линии электропередачи. Столб рухнул на припаркованную Калину и раскололся.