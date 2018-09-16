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Упала на машину и раскололась: под Тольятти водитель легковушки снёс столб
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Упала на машину и раскололась: под Тольятти водитель легковушки снёс столб 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Столб рухнул на дорогу
Утром в воскресенье, 16 сентября, в селе Малая Рязань в Ставропольском районе произошло ДТП. На улице Большой водитель легковушки врезался в опору линии электропередач. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе «ДТП Самара».
Машина виновника ДТП оказалась зажата
— Удар был такой мощный, что столб не выдержал и рухнул. Под раздачу попала припаркованная Лада-Калина. Столб проломил крышу машины и раскололся, — сообщил очевидец.
Столб смял заднюю часть «Калины»
Повреждения — серьезные
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ликвидировали последствия аварии сотрудники МЧС
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