Упала на машину и раскололась: под Тольятти водитель легковушки снёс столб 

Столб рухнул на дорогу
Утром в воскресенье, 16 сентября, в селе Малая Рязань в Ставропольском районе произошло ДТП. На улице Большой водитель легковушки врезался в опору линии электропередач. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе «ДТП Самара».
Машина виновника ДТП оказалась зажата
— Удар был такой мощный, что столб не выдержал и рухнул. Под раздачу попала припаркованная Лада-Калина. Столб проломил крышу машины и раскололся, — сообщил очевидец.
Столб смял заднюю часть «Калины»
Повреждения — серьезные
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ликвидировали последствия аварии сотрудники МЧС