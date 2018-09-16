Упала на машину и раскололась: под Тольятти водитель легковушки снёс столб

Столб рухнул на дорогу

Утром в воскресенье, 16 сентября, в селе Малая Рязань в Ставропольском районе произошло ДТП. На улице Большой водитель легковушки врезался в опору линии электропередач. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе «ДТП Самара».

Машина виновника ДТП оказалась зажата

— Удар был такой мощный, что столб не выдержал и рухнул. Под раздачу попала припаркованная Лада-Калина. Столб проломил крышу машины и раскололся, — сообщил очевидец.

Столб смял заднюю часть «Калины»

Повреждения — серьезные

По предварительной информации, никто не пострадал.