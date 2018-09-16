Пенсионеры погибли на трассе Петропавловск‐Камчатский — Мильково

Утром 16 сентября произошло лобовое столкновении на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. В ДТП погибли два пенсионера, сообщили очевидцы.

Источник фото: телеканал «360»

Авария произошла на 61-м километре автострады. 76-летний житель Вилючинска, управляя «Нивой», двигался со стороны краевого центра. В какой-то момент он не справился с управлением и на скорости 70-80 километров в час выехал на встречную полосу.

Источник фото: телеканал «360»

На встречке пенсионер столкнулся лоб в лоб с Toyota Tundra под управлением 30-летнего водителя. От удара погиб сам пенсионер и его 74-летняя пассажирка. Водителю Toyota Tundra врачи на месте оказали помощь, от госпитализации он отказался.

Источник фото: телеканал «360»