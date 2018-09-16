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Пензенцы обнародовали фото и видео с места страшного ДТП с участием «ГАЗели» и фуры
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Пензенцы обнародовали фото и видео с места страшного ДТП с участием «ГАЗели» и фуры 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Один из жителей Пензенской области поделился видеороликом с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза и автомобиля «ГАЗель».
Инцидент зафиксировали в субботу в Каменском районе. На федеральной автодороге Р-209 «Пенза-Тамбов» ближе к четырем часам дня 15 сентября проезжую часть не поделили водители «ГАЗели» и фуры «Мерседес-Бенц».
По данным регионального управления МЧС, из-за силы удара пострадал один из участников дорожного движения. При этом спасатели не уточнили, кто он: водитель или пассажир. Также не известно, остался ли он в живых. Чтобы помочь участникам этой аварии, на место инцидента выезжали три спасателя и одна машина спецтехники.
Дополнительной информацией о произошедшем поделились очевидцы. Один из них обнародовал видео в популярном сообществе «Подслушано Каменка» в социальной сети «ВКонтакте». Он выложил фотографии с места аварии и дал им название «Авария на выезде из Каменки». Чуть позже к посту прикрепили видеоролик.
На изображениях и видео можно заметить, что с одной стороны проезжей части на краю находится «ГАЗель». Фотографии, к сожалению, сделаны с неударного ракурса, из-за чего сложно оценить последствия столкновения с фурой. При этом очевидно, что у грузовика практически отовралась правая дверь грузового отделения. На противоположной стороне магистрали в кювете лежит перевернутая на бок фура. Обочина усыпана грузом, который перевозила эта многотонная машина.
Один их участников сообщества отметил в комментариях, что, скорее всего, ГАЗель стала резко поворачивать, а фура слишком поздно поняла намерения водителя этой машины.
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